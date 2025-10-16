المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لي كانج إن يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي دولي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:28 م 16/10/2025
لي كانج إن أفضل لاعب في آسيا

لي كانج إن أفضل لاعب آسيوي دولي

فاز الكوري الجنوبي لي كانج إن، نجم نادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب آسيوي دولي، بعدما عاش موسمًا رائعًا مع فريقه الفرنسي.

وتفوق لي كانج إن على منافسيه الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني، ومهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان السابق وأولمبياكوس الحالي.

للمرة الرابعة.. نجوم كوريا الجنوبية على عرش آسيا

وحصد لي كانج إن الجائزة عن موسم 2024-2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرياض.

ومنح لي كانج إن الجائزة لنجوم كوريا الجنوبية للمرة الرابعة، بعد مواطنيه هيونج مين سون (2019، 2023) وكيم مين جاي (2022).

الثاني بعد بارك جي سونج.. إنجازات لي كانج إن في موسم تاريخي مع باريس

وشهد لي كانج إن موسمًا تاريخيًا مع باريس سان جيرمان، حقق خلالها الثلاثية المحلية، ثم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ ناديه، وبطولة كأس السوبر الأوروبي مؤخرًا.

أصبح نجم باريس ثاني لاعب كوري جنوبي بعد نجم مانشستر يونايتد السابق بارك جي سونج، يفوز بدوري أبطال أوروبا، كما يعد أول لاعب آسيوي يسجل هدفًا في كأس العالم للأندية بنظامها الحديث.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
لي كانج إن أفضل لاعب في آسيا أفضل لاعب آسيوي

