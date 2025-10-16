لي كانج إن يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي دولي

فاز الكوري الجنوبي لي كانج إن، نجم نادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب آسيوي دولي، بعدما عاش موسمًا رائعًا مع فريقه الفرنسي.

وتفوق لي كانج إن على منافسيه الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني، ومهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان السابق وأولمبياكوس الحالي.

للمرة الرابعة.. نجوم كوريا الجنوبية على عرش آسيا

وحصد لي كانج إن الجائزة عن موسم 2024-2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرياض.

ومنح لي كانج إن الجائزة لنجوم كوريا الجنوبية للمرة الرابعة، بعد مواطنيه هيونج مين سون (2019، 2023) وكيم مين جاي (2022).

الثاني بعد بارك جي سونج.. إنجازات لي كانج إن في موسم تاريخي مع باريس

وشهد لي كانج إن موسمًا تاريخيًا مع باريس سان جيرمان، حقق خلالها الثلاثية المحلية، ثم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ ناديه، وبطولة كأس السوبر الأوروبي مؤخرًا.

أصبح نجم باريس ثاني لاعب كوري جنوبي بعد نجم مانشستر يونايتد السابق بارك جي سونج، يفوز بدوري أبطال أوروبا، كما يعد أول لاعب آسيوي يسجل هدفًا في كأس العالم للأندية بنظامها الحديث.