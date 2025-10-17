باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد ديمبيلي

اقترب نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، من تمديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، والذي ينتهي حاليًا في صيف عام 2028.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن العقد الجديد لديمبيلي سيتضمن زيادة كبيرة في راتبه، تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الباريسي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن الراتب الجديد، الذي سيحصل عليه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لن يصل إلى المستوى الذي كان يتقاضاه الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار جونيور، وكيليان مبابي خلال فترتهم مع باريس سان جيرمان.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من برشلونة، ويتقاضى راتبًا شهريًا قدره 1.5 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية فرنسية.

ومنذ انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، شارك الجناح الدولي الفرنسي في 99 مباراة بجميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية.

ونجح ديمبيلي خلال تلك المباريات في تسجيل 43 هدفًا وصناعة 32 تمريرة حاسمة، كما تُوّج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة.