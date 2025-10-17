المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 0
21:00
الشباب

الشباب

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أولمبيك ليون يعلن ضم الهولندي هانز هاتيبور

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 17/10/2025
هانز هاتيبور

المدافع الدولي الهولندي هانز هاتيبور

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رسميًا تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي هانز هاتيبور على سبيل الإعارة من ستاد رين حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة تهدف إلى دعم الخط الخلفي بخبرة كبيرة ولاعب متعدد الاستخدامات.

أولمبيك ليون يعزز دفاعه بصفقة هولندية

وتكون هاتيبور، البالغ من العمر 31 عامًا، في صفوف جرونينجن الهولندي، حيث توج معه بلقب كأس هولندا.

قبل أن ينتقل إلى أتلانتا بيرغامو الإيطالي عام 2017 ويقضي معه سبعة مواسم ناجحة خاض خلالها 225 مباراة وسجل 12 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي 2024 تحت قيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني.

وفي صيف 2024، انتقل المدافع الهولندي إلى ستاد رين الفرنسي، وشارك معه في 29 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة بقميص ليون.

ويعرف هاتيبور بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء كظهير أيمن أو في محور الدفاع، وهو ما يمنح المدرب باولو فونسيكا خيارات تكتيكية إضافية، خاصة مع امتلاكه خبرة تتجاوز 400 مباراة احترافية، إضافة إلى مشاركته في 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

الدوري الإيطالي الدوري الفرنسي ستاد رين منتخب هولندا أولمبيك ليون هانز هاتيبور انتقالات ليون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
المصري

المصري

56

تسديدة من لاعب الاتحاد الليبي من ضربة ثابتة وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg