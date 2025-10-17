أولمبيك ليون يعلن ضم الهولندي هانز هاتيبور

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رسميًا تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي هانز هاتيبور على سبيل الإعارة من ستاد رين حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة تهدف إلى دعم الخط الخلفي بخبرة كبيرة ولاعب متعدد الاستخدامات.

أولمبيك ليون يعزز دفاعه بصفقة هولندية

وتكون هاتيبور، البالغ من العمر 31 عامًا، في صفوف جرونينجن الهولندي، حيث توج معه بلقب كأس هولندا.

قبل أن ينتقل إلى أتلانتا بيرغامو الإيطالي عام 2017 ويقضي معه سبعة مواسم ناجحة خاض خلالها 225 مباراة وسجل 12 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي 2024 تحت قيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني.

وفي صيف 2024، انتقل المدافع الهولندي إلى ستاد رين الفرنسي، وشارك معه في 29 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة بقميص ليون.

ويعرف هاتيبور بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء كظهير أيمن أو في محور الدفاع، وهو ما يمنح المدرب باولو فونسيكا خيارات تكتيكية إضافية، خاصة مع امتلاكه خبرة تتجاوز 400 مباراة احترافية، إضافة إلى مشاركته في 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

