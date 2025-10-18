سقط نادي أولمبيك ليون، في فخ الهزيمة أمام مضيفه نيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وتقدم نيس على ملعبه أليانز ريفيرا في الدقيقة 5 عن طريق ملفين بارد، ليتعادل بافيل شولتس برأسية لصالح ليون في الدقيقة 29.

واستعاد نيس تقدمه عن طريق سفيان ديوب في الدقيقة 35، قبل أن يتالق حاري أصحاب الأرض يهفان ضيوف ويحرم ليون من تسجيل هدف التعادل، بعدما تصدى لركلة جزاء من مايتلاند نيلز في الدقيقة 53.

وسرعان ما وسع نيس الفارق، بأقدام لاعب الوسط الجزائري هشام بوداوي، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وعاد بافيل شولتس ليقلص الفارق متأخرًا، بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 95، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذهم من الهزيمة.

وتجمد رصيد ليون عند 15 نقطة، ليبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، خلف مارسيليا بفارق الأهداف.

وفرط ليون في فرصة استغلال تعثر منافسيه باريس سان جيرمان وستراسبورج، واعتلاء صدارة الدوري، ولو بصفة مؤقتة.

وفي المقابل رفع نادي نيس رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.