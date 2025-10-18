المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطف الصدارة.. مارسيليا يسحق لوهافر بقيادة جرينوود في الدوري الفرنسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:38 ص 19/10/2025
احتفال لاعبو مارسيليا مع جرينوود

احتفال لاعبو مارسيليا مع جرينوود

اعتلى فريق أولمبيك مارسيليا قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه لوهافر بنتيجة 6-2 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة لينفرد بالصدارة بعد فوز رابع على التوالي، مستغلًا تعثر منافسيه: باريس سان جيرمان، ستراسبورج وليون، ضمن منافسات هذه الجولة.

في المقابل، تلقى لوهافر خسارته الثالثة تواليا ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الأندية المهددة بالهبوط.

لم يستغل لوهافر تقدمه بهدف سجله ياسين قشطة في الدقيقة 24 من المباراة المقامة على ملعب فيلودروم، معقل مارسيليا بل أكمل اللقاء بنقص عددي بعد طرد مدافعه جوتييه لوريس في الدقيقة 24.

واستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف منافسه، ليرد بأربعة أهداف "سوبر هاتريك" لنجمه الإنجليزي ماسون جرينوود في الدقائق 35 و67 و72 و76.

وأضاف روبينيو فاز الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 88، بينما قلص عبد الله توريه الفارق بهدف ثان سجله في الدقيقة 92، قبل أن يختتم مايكل موريلو سداسية مارسيليا بهدف أخير في الدقيقة 93.

مباراة مارسيليا القادمة
مارسيليا الدوري الفرنسي جرينوود

