فاز فريق لانس على ضيفه باريس إف سي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز أودسون إدوارد وسامسون بايدو هدفي لانس في الدقيقتين 17 و64، بينما سجل بيير ليس ميلو هدف باريس الوحيد في الدقيقة 27.

حقق لانس فوزه الخامس في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويقفز للمركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن ستراسبورج، ثالث الترتيب.

أما باريس إف سي الصاعد للدوري الفرنسي هذا الموسم، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.