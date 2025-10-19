المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لانس يسقط باريس إف سي ويدخل المربع الذهبي للدوري الفرنسي

د ب أ

كتب - د ب أ

07:10 م 19/10/2025
مباراة لانس وباريس إف سي

مباراة لانس وباريس إف سي

فاز فريق لانس على ضيفه باريس إف سي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز أودسون إدوارد وسامسون بايدو هدفي لانس في الدقيقتين 17 و64، بينما سجل بيير ليس ميلو هدف باريس الوحيد في الدقيقة 27.

حقق لانس فوزه الخامس في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويقفز للمركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن ستراسبورج، ثالث الترتيب.

أما باريس إف سي الصاعد للدوري الفرنسي هذا الموسم، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

مباراة لانس القادمة
لانس الدوري الفرنسي باريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg