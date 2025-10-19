سقط نادي نانت في فخ الهزيمة أمام ضيفه ليل، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد بصفة أساسية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63، حيث دفع المدرب بالمهاجم المغربي يوسف العربي بدلًا منه.

وتقدم ليل مبكرًا بعد هفوة من لاعبي نانت في الخروج بالكرة من مناطقهم، ليقطعها لاعبو ليل وتصل للمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، الذي مرر الكرة من لمسة واحدة، لزميله الأيسلندي هكون هارالدسون والذي سدد الكرة في الشباك بالدقيقة 8.

وكاد هارالدسون أن يضاعف التقدم لصالح ليل في الدقيقة 32، بتسديدة خطيرة اصطدمت بالقائم.

وطالب مصطفى محمد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 42، بعد التحام مع عيسى ماندي، وسط غضب مدربه لويس كاسترو الذي تحصل على بطاقة صفراء للاعتراض على حكم اللقاء.

وحرمت العارضة ماتياس أبلين نجم نانت من تسجيل هدف التعادل، بعد متابعته لعرضية زميله جيراسي في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وحسم المهاجم المغربي حمزة إكمان اللقاء لصالح ليل، بتسجيله الهدف الثاني، بمهارة فردية بعدما راوغ مدافعي نانت، وسدد الكرة في الشباك، في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد نانت عند 6 نقاط، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع ليل رصيده إلى 14 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس.