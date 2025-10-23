المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رد قاطع.. هل يعود سعود عبد الحميد إلى الهلال؟

محمد همام

كتب - محمد همام

01:22 م 23/10/2025
سعود عبد الحميد

سعود عبد الحميد لاعب لانس

ارتبط الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب فريق روما والمعار حاليًا إلى صفوف لانس، بالعودة إلى منافسات دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صاحب الـ26 عامًا قد تم ربطه بالانتقال إلى الهلال واتحاد جدة ونيوم، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية أوضحت عدم صحة هذه الأنباء.

وأضافت الصحيفة أن سعود عبد الحميد يُعرب عن رغبته في الاستمرار في المسابقات الأوروبية من خلال بوابة النادي الفرنسي، دون التفكير في العودة إلى الدوري السعودي في الوقت الراهن.

يُذكر أن سعود عبد الحميد انتقل إلى روما الإيطالي في صيف 2024 في صفقة مالية قدرت بـ2.5 مليون يورو، قبل أن يُعير إلى لانس مطلع الموسم الحالي.

وشارك سعود عبد الحميد مع روما في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، بينما شارك مع لانس في الموسم الحالي في 6 مباريات وصنع هدفًا.

ويمتلك سعود عبد الحميد مسيرة محلية بدأت مع اتحاد جدة قبل أن ينتقل مجانًا في 2022 إلى صفوف الهلال.

الدوري السعودي روما الهلال اتحاد جدة سعود عبد الحميد دوري روشن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg