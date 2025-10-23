رد قاطع.. هل يعود سعود عبد الحميد إلى الهلال؟

ارتبط الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب فريق روما والمعار حاليًا إلى صفوف لانس، بالعودة إلى منافسات دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صاحب الـ26 عامًا قد تم ربطه بالانتقال إلى الهلال واتحاد جدة ونيوم، إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية أوضحت عدم صحة هذه الأنباء.

وأضافت الصحيفة أن سعود عبد الحميد يُعرب عن رغبته في الاستمرار في المسابقات الأوروبية من خلال بوابة النادي الفرنسي، دون التفكير في العودة إلى الدوري السعودي في الوقت الراهن.

يُذكر أن سعود عبد الحميد انتقل إلى روما الإيطالي في صيف 2024 في صفقة مالية قدرت بـ2.5 مليون يورو، قبل أن يُعير إلى لانس مطلع الموسم الحالي.

وشارك سعود عبد الحميد مع روما في 8 مباريات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، بينما شارك مع لانس في الموسم الحالي في 6 مباريات وصنع هدفًا.

ويمتلك سعود عبد الحميد مسيرة محلية بدأت مع اتحاد جدة قبل أن ينتقل مجانًا في 2022 إلى صفوف الهلال.