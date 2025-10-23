المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 0
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع مدافع نانت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:40 م 23/10/2025
تايليل تاتي

تايليل تاتي

دخل نادي باريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع تايليل تاتي مدافع نادي نانت الفرنسي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع تاتي خلال الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يضع تاتي كبديل لوليان باتشو

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أنه إذا كان باريس سان جيرمان يفكر جدياً في التعاقد مع تاتي، فذلك أيضاً لأن أداء لوكاس بيرالدو ليس مقنعاً على المستوى الداخلي.

ويرى نادي باريس سان جيرمان، أنه حيتاج مدافعين كبدلاء لـ ماركينيوس وباتشو، لذلك تاتي أحد أهداف النادي الباريسي.

وأوضح التقرير، أن المدافع الشاب لفت أنظار نادي برشلونة أيضًا، بعد ظهوره المميز مع نانت هذا الموسم.

وشارك تاتي في 7 مباريات مع نانت هذا الموسم في جميع البطولات والمسابقات.

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
برشلونة باريس سان جيرمان نانت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg