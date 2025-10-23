دخل نادي باريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع تايليل تاتي مدافع نادي نانت الفرنسي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع تاتي خلال الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يضع تاتي كبديل لوليان باتشو

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أنه إذا كان باريس سان جيرمان يفكر جدياً في التعاقد مع تاتي، فذلك أيضاً لأن أداء لوكاس بيرالدو ليس مقنعاً على المستوى الداخلي.

ويرى نادي باريس سان جيرمان، أنه حيتاج مدافعين كبدلاء لـ ماركينيوس وباتشو، لذلك تاتي أحد أهداف النادي الباريسي.

وأوضح التقرير، أن المدافع الشاب لفت أنظار نادي برشلونة أيضًا، بعد ظهوره المميز مع نانت هذا الموسم.

وشارك تاتي في 7 مباريات مع نانت هذا الموسم في جميع البطولات والمسابقات.