عاد فريق نانت لطريق الانتصارات، بعدما تغلب على مضيفه باريس إف سي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك المهاجم المصري مصطفى محمد، كبديل في لقاء نانت وباريس إف سي، في الدقيقة 70 على حساب المغربي يوسف العربي.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة بسيطة في الوقت بدل الضائع، ليخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود لأرضية الملعب بصورة طبيعية.

وكان نانت قد تقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق يوسف العربي، قبل أن يتعادل سمير شرقي سريعًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15.

وخطف ماتياس أبلين نجم نانت، هدف الانتصار الثمين للضيوف، في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وكان آخر فوز قد حققه نانت في الدوري الفرنسي، قبل لقاء باريس، جاء ضد أوكسير بنتيجة 1-0، يوم 30 أغسطس الماضي.

ورفع نانت رصيده إلى 9 نقاط، ليصعد بها إلى المركز الثالث عشر خلف بريست بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد باريس إف سي عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.