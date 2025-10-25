قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي، ناديه باريس سان جيرمان، لتحقيق فوز ساحق على حساب نظيره بريست، بثلاثية دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنح حكيمي التقدم لباريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في الشوط الأول، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 29 و39.

وافتتح حكيمي سجله التهديفي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعدما غاب عن زيارة الشباك في الجولات الماضية.

وفي الشوط الثاني أهدر بريست فرصة ثمينة لتقليص الفارق، بعدما أضاع لاعبه رومان دي كاستيو ركلة جزاء في الدقيقة 59.

واختتم الجناح الشاب ديزيريه دوي ثلاثية باريس سان جيرمان، في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وعاد باريس سان جيرمان لطريق الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، ضد ليل وستراسبورج.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا، متفوقًا بفارق نقطتين عن منافسه أولمبيك مارسيليا، الي يواجه لانس مساء اليوم.

وفي المقابل تجمد رصيد بريست عند 9 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.