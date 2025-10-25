فرط فريق أولمبيك مارسيليا في قمة الترتيب بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه أمام لانس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

لم يحافظ مارسيليا على تقدمه بهدف نجمه الإنجليزي ماسون جرينوود، بعد مرور 17 دقيقة، بل أدرك لانس التعادل بهدف أودسون إدوارد في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، انتزع أصحاب الأرض نقاط المباراة بهدف ذاتي سجله بنجامين بافارد مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

بهذه النتيجة سقط مارسيليا من القمة التي كان يحتلها قبل انطلاق مباريات الجولة، وتراجع للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

أما لانس فقفز للوصافة برصيد 19 نقطة خلف باريس سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي يعتلي الصدارة برصيد 20 نقطة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بريست، ضمن منافسات الجولة ذاتها.