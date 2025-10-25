المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مارسيليا يسقط من على صدارة الدوري الفرنسي بالخسارة أمام لانس

د ب أ

كتب - د ب أ

12:25 ص 26/10/2025
مباراة مارسيليا ولانس

مباراة مارسيليا ولانس في الدوري الفرنسي

فرط فريق أولمبيك مارسيليا في قمة الترتيب بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه أمام لانس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

لم يحافظ مارسيليا على تقدمه بهدف نجمه الإنجليزي ماسون جرينوود، بعد مرور 17 دقيقة، بل أدرك لانس التعادل بهدف أودسون إدوارد في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، انتزع أصحاب الأرض نقاط المباراة بهدف ذاتي سجله بنجامين بافارد مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

بهذه النتيجة سقط مارسيليا من القمة التي كان يحتلها قبل انطلاق مباريات الجولة، وتراجع للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

أما لانس فقفز للوصافة برصيد 19 نقطة خلف باريس سان جيرمان، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي يعتلي الصدارة برصيد 20 نقطة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بريست، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

مباراة مارسيليا القادمة
مارسيليا الدوري الفرنسي لانس

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

