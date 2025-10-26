يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتباع سياسة الحذر في التعامل مع لاعبيه، مفضلاً عدم المخاطرة بنجوم الفريق في ظل تزايد عدد الإصابات، خاصة مع تحسن حالة الثنائي الهجومي عثمان ديمبلي وديزيريه دوي.

وفي إطار هذه السياسة، قرر الجهاز الفني استغلال غياب مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع لمنح المغربي أشرف حكيمي فترة راحة، باعتباره أحد العناصر الأساسية في التشكيلة الباريسية.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة (إكس) أن "حكيمي سيحصل على راحة بعد اتفاق بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني، على أن يعود إلى التدريبات يوم الخميس المقبل".

وبناءً على هذا القرار، لن يتواجد الظهير المغربي في مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة أمام لوريان يوم الأربعاء، حيث من المنتظر أن يشغل سيني مايولو مركز الظهير الأيمن بدلاً منه.

كما يملك المدرب خيارات أخرى في هذا المركز، من بينها جواو نيفيز الذي يقترب من التعافي من الإصابة، ووارن زاير إيمري الذي يمكنه أداء الدور الدفاعي على الجهة اليمنى.

ويأتي قرار إراحة حكيمي استعدادًا لسلسلة من المواجهات المهمة، أبرزها أمام نيس وليون في الدوري الفرنسي، ثم الصدام المنتظر مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.