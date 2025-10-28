المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نونو مينديز: لست الأفضل في مركز الظهير الأيسر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:45 م 28/10/2025
مينديز

نونو مينديز

أكد نونو مينديز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه ليس اللاعب الأفضل في مركز الظهير الأيسر في العالم حاليا، رافضا ما يتردد بين المشجعين ووسائل الإعلام في هذا الصدد.

ولفت مينديز الأنظار بتألقه مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وسجل الظهير الأيسر 3 أهداف وصنع 3 أخرى في 11 مباراة هذا الموسم.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "فرانس برس" قال مينديز صاحب الـ23 عاما: "أرى نفسي ظهيرا جيدا، لكني لا أحب أن أقول إني الأفضل".

وتحدث مينديز عن تألقه وزميله الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي مؤخرا، قائلا: "أشرف وأنا في حالة جيدة، لكن هذا جهد جماعي، وكلنا نعلم مدى سرعة تغيّر الأمور في كرة القدم".

وأضاف مينديز عن انضمامه إلى فريق شاب يُعدّ عثمان ديمبلي نجمه الأبرز بعد رحيل كيليان مبابي: "أحب اللعب هنا"،

وأتم: "الإصرار على أن النجاح الجماعي أهم من أي أحلام قد تراودني بشأن الفوز بالكرة الذهبية".

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نونو مينديز

