كلام فى الكورة
المباراة الثانية تواليا.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام موناكو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:49 م 29/10/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد - مهاجم نانت

يبدأ اللاعب المصري مصطفى محمد مباراة نادي نانت ضد موناكو، مساء اليوم الأربعاء، على مقاعد البدلاء.

ويستقبل نانت على أرضه في ملعب لا بوجوار، ضيفه موناكو، في مباراة تقام ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيل نانت ضد موناكو.

ويظهر مصطفى محمد بين بدلاء نانت ضد موناكو، إذ فضل كاسترو إشراك المهاجم المغربي يوسف العربي في التشكيل الأساسي، كما حدث في المباراة الماضية.

وبدأ العربي صاحب الـ37 عامًا مباراة نانت الماضية ضد باريس إف سي أساسيًا على حساب مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد في مباراة باريس إف سي من مقاعد البدلاء لمدة 20 دقيقة فقط دون أن يترك أي بصمة تهديفية، رغم فوز نانت (2-1).

ولعب مصطفى محمد 8 مباريات مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، من بينها واحدة فقط كاحتياطي، علمًا بأنه سجل هدفًا وحيدًا.

ويتفوق يوسف العربي على مصطفى محمد في لغة الأرقام، إذ سجل المغربي هدفين لنانت، رغم أنه خاض 120 دقيقة فقط هذا الموسم.

مباراة نانت القادمة
نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

