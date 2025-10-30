انتهت مساء الأربعاء، 5 مباريات في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الفرنسي 2025-26.

واستضاف فريق نانت نظيره موناكو في مباراة شهدت تألق النجم الدولي المصري مصطفى محمد، إلا أن فريقه خسر بنتيجة 5-3.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة ونجح في تقليص الفارق لفريقه أمام موناكو الذي كان متقدما بنتيجة 4-2 قبل نزوله.

وبادر مامادو كوليبالي بالتسجيل لفريق موناكو في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل هربا جيراسي في الدقيقة 19، ثم عاد فريق موناكو للتسجيل في الدقيقة 41 عن طريق فولارين بالجون، ليتعادل من جديد جيراسي لنانت في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني نجح موناكو في تسجيل هدفين عن طريق ماجني أكليوش في الدقيقة 55، وألكسندر جولوفين في الدقيقة 75.

وبعدما شارك مصطفى محمد في الدقيقة 71، سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 90+4 سجل ألكسندر جولوفين الهدف الخامس.

وبعيدا عن مباراة نانت، فنجح ستراسبوج في تحقيق الفوز ضد أوكسير بنتيجة 3-0، وتعادل باريس إف سي مع أولمبيك ليون بنتيجة 3-3، وتعادل أيضا فريق مارسيليا مع أنجيه بنتيجة 2-2، وتعادل رين مع تولوز بنتيجة 2-2، وخسر نانت من موناكو بنتيجة 5-3.