خسر نادي نانت (5-3) على يد ضيفه موناكو، مساء الأربعاء، في مباراة سجل خلالها المهاجم المصري مصطفى محمد هدفًا.

والتقى نانت وموناكو على ملعب لا بوجوار في مباراة أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

حفل أهداف في خسارة نانت أمام موناكو

بدأ مصطفى محمد مباراة نانت وموناكو على مقاعد البدلاء، فيما شارك المهاجم المغربي يوسف العربي أساسيًا على حسابه.

وتقدم موناكو بهدف لمامادو كوليبالي في الدقيقة 6، لكن هيربا جيراسي نجح في معادلة النتيجة لنانت في الدقيقة 19.

وعاد الضيوف إلى التسجيل مجددًا عن طريق فلوريان بالوجون في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل نانت مرة أخرى عن طريق صاحب الهدف الأول، جيراسي، في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، أضاف موناكو هدفين آخرين من إمضاء ماجني أكليوش وألكسندر جولوفين في الدقيقتين 55 و75 على الترتيب.

وسجل مصطفى محمد هدفًا بعد دقائق قليلة من مشاركته، إذ هز الشباك في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لا تصد ولا ترد.

وبات في رصيد مصطفى محمد مع نانت هدفين في 9 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبينما كان نانت يسعى إلى هدف التعادل، قضى الروسي جولوفين على آمال أصحاب الأرض بهدف خامس في الدقيقة 90+4.

وارتقى موناكو إلى وصافة جدول الترتيب في الدوري الفرنسي بـ20 نقطة، وفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

من جانبه، تستمر معاناة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، باحتلال المركز الخامس عشر بـ9 نقاط فقط.