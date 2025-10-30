المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شارك فيه مصطفى محمد.. حفل أهداف في خسارة نانت أمام موناكو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:22 ص 30/10/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد من مباراة نانت وموناكو

خسر نادي نانت (5-3) على يد ضيفه موناكو، مساء الأربعاء، في مباراة سجل خلالها المهاجم المصري مصطفى محمد هدفًا.

والتقى نانت وموناكو على ملعب لا بوجوار في مباراة أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

حفل أهداف في خسارة نانت أمام موناكو

بدأ مصطفى محمد مباراة نانت وموناكو على مقاعد البدلاء، فيما شارك المهاجم المغربي يوسف العربي أساسيًا على حسابه.

وتقدم موناكو بهدف لمامادو كوليبالي في الدقيقة 6، لكن هيربا جيراسي نجح في معادلة النتيجة لنانت في الدقيقة 19.

وعاد الضيوف إلى التسجيل مجددًا عن طريق فلوريان بالوجون في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل نانت مرة أخرى عن طريق صاحب الهدف الأول، جيراسي، في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، أضاف موناكو هدفين آخرين من إمضاء ماجني أكليوش وألكسندر جولوفين في الدقيقتين 55 و75 على الترتيب.

وسجل مصطفى محمد هدفًا بعد دقائق قليلة من مشاركته، إذ هز الشباك في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لا تصد ولا ترد.

وبات في رصيد مصطفى محمد مع نانت هدفين في 9 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبينما كان نانت يسعى إلى هدف التعادل، قضى الروسي جولوفين على آمال أصحاب الأرض بهدف خامس في الدقيقة 90+4.

وارتقى موناكو إلى وصافة جدول الترتيب في الدوري الفرنسي بـ20 نقطة، وفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

من جانبه، تستمر معاناة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، باحتلال المركز الخامس عشر بـ9 نقاط فقط.

مباراة نانت القادمة
موناكو نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد

