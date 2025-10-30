المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة دوي.. ومدة غيابه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:47 م 30/10/2025
ديزيري دوي

ديزيري دوي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل إصابة ديزيري دوي، التي تعرض لها في مباراة لوريان بالدوري الفرنسي.

وسقط باريس سان جيرمان بالتعادل أمام لوريان 1-1، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وكشف نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، عن إصابة ديزيري دوي في الفخذ الأيمن.

وأوضح بيان النادي الباريسي، أن دوي سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وغادر دوي الملعب وهو يسير بعكازين؛ بسبب إصابته القوية التي تعرض لها في الشوط الأول أمام لوريان.

وكان دوي قد عاد من إصابة طويلة تعرض لها في بداية الموسم الجاري، قبل أن يصاب من جديد.

وشارك دوي في 8 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات والمسابقات حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة.

 

 

 

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوي

