كلام فى الكورة
تقارير: الإصابة تؤجل ظهور بوجبا الأول مع موناكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:02 م 31/10/2025
بول بوجبا لاعب موناكو

بول بوجبا لاعب موناكو

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تعرض بول بوجبا نجم خط وسط فريق موناكو للإصابة، والتي ستبعده عن المواجهة المقبلة ضد باريس إف سي، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

ووفقاً لإذاعة RMC Sport الفرنسية، فإن بول بوجبا تعرض لإصابة في الكاحل خلال تدريبات موناكو أمس الخميس، ليغيب عن مران اليوم الجمعة، ويصبح خارج مواجهة السبت المقبل ضد باريس إف سي.

 

وقال سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو، في مؤتمر صحفي اليوم: "تعرض بول لإصابة في الكاحل أمس خلال التدريب، ننتظر تأكيدًا لحجم الإصابة، ولكنه سيغيب غدًا".

وتابع: "التوى كاحله قليلًا، وعلينا انتظار المزيد من الفحوصات، تمكن من إكمال جلسة الأمس، لذا قد تكون هذه علامة إيجابية، لكننا بحاجة إلى التأكد، واليوم لم يكن لائقًا تمامًا بما يكفي لوضع ثقل على قدمه".

وأكمل: "الأمر ليس سهلاً، هذا ما أخبرني به، لكنني أحاول وضع الأمور في نصابها الصحيح، لمساعدته على التركيز على الجانب الإيجابي، لقد انتظر طويلاً، حتى لو كان ذلك لمدة أسبوعين فقط، فهذا ليس بالأمر الكبير، بالطبع يريد اللعب، لكن الموعد تأخر قليلاً، الهدف هو أن يكون متاحًا بعد فترة التوقف الدولي".

وأتم: "نشعر جميعًا بخيبة أمل، لكن لدينا مباراة غدًا، آمل أن تكون مجرد التواء، ومسألة أسبوع أو أسبوعين، لكنني أطالبكم بانتظار التشخيص النهائي".

ويستمر غياب بوجبا عن الملاعب، منذ سبتمبر 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس، قبل أن يتم إيقافه لعدة أشهر بسبب المنشطات.

مباراة موناكو القادمة
موناكو الدوري الفرنسي بوجبا

