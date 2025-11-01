المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

هدف +90 ينقذ باريس سان جيرمان أمام نيس بالدوري الفرنسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:10 م 01/11/2025
احتفال راموس

احتفال راموس بهدفه ضد نيس

خطف باريس سان جيرمان فوزًا قاتلًا على حساب نيس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف باريس القاتل في شباك نيس في الدقيقة 90+5 عن طريق جونسالو راموس.

ويغيب المدافع المصري محمد عبدالمنعم عن صفوف نيس من شهر أبريل الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحقق باريس سان جيرمان فوزه السابع في الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بينما يقع نيس في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

باريس سان جيرمان نيس محمد عبد المنعم مباريات الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي باريس ضد نيس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

