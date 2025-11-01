هدف +90 ينقذ باريس سان جيرمان أمام نيس بالدوري الفرنسي

خطف باريس سان جيرمان فوزًا قاتلًا على حساب نيس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف باريس القاتل في شباك نيس في الدقيقة 90+5 عن طريق جونسالو راموس.

ويغيب المدافع المصري محمد عبدالمنعم عن صفوف نيس من شهر أبريل الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحقق باريس سان جيرمان فوزه السابع في الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بينما يقع نيس في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

