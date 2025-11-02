الدوري الفرنسي.. لانس يتساوى مع مارسيليا في الوصافة

فاز فريق لانس على ضيفه لوريان بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الفرنسي "ليج 1".

أحرز ثلاثية لانس، أودسون إدوارد وويسلي سعيد وسامسون بايدو في الدقائق 6 و77 و89 على الترتيب.

رفع لانس رصيده إلى 22 نقطة متساويا مع أولمبيك مارسيليا في وصافة جدول الترتيب مع أفضلية لمارسيليا في المركز الثاني بفارق الأهداف، وأمامهما باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 24 نقطة.

أما لوريان لم يستفد من تعادله الثمين أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ16.

وفي الجولة ذاتها تعادل تولوز مع لوهافر بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة، حيث يتواجد تولوز في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بينما يحتل لوهافر المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

