المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الفرنسي.. لانس يتساوى مع مارسيليا في الوصافة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:49 م 02/11/2025
لانس

من فوز لانس على لوريان

فاز فريق لانس على ضيفه لوريان بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الفرنسي "ليج 1".

أحرز ثلاثية لانس، أودسون إدوارد وويسلي سعيد وسامسون بايدو في الدقائق 6 و77 و89 على الترتيب.

رفع لانس رصيده إلى 22 نقطة متساويا مع أولمبيك مارسيليا في وصافة جدول الترتيب مع أفضلية لمارسيليا في المركز الثاني بفارق الأهداف، وأمامهما باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 24 نقطة.

أما لوريان لم يستفد من تعادله الثمين أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ16.

وفي الجولة ذاتها تعادل تولوز مع لوهافر بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة، حيث يتواجد تولوز في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بينما يحتل لوهافر المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

مارسيليا الدوري الفرنسي لانس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg