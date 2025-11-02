المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليل ينقض على المركز الرابع في الدوري الفرنسي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:10 م 02/11/2025
فريق ليل

فريق ليل

كان فريق ليل من أكبر المستفيدين في الجولة 11 من الدوري الفرنسي "ليج 1"، بعد تقدمه إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه أنجيه.

ليل تفوق على أنجيه بهدف دون رد، سجله البرتغالي فيليكس كوريا في الدقيقة 45+2.

وعزّز ليل رصيده الى 20 نقطة، فيما تجمّد رصيد أنجيه عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، فشل ستراسبورج في التقدم إلى المركز الثالث، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام رين 4-1.

وفرض إستيبان لوبول نفسه نجما للقاء بإحرازه ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 9 و48 و60، فيما أحرز ومحمد ميتي الهدف الثاني (ق 35) لرين، فيما سجّل السويدي سيباستيان ناناسي هدف ستراسبورج الوحيد (ق 77).

وبهذا أهدر ستراسبورج فرصة استغلال خسارة موناكو في الجولة ذاتها، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ليون (السابع).

بدوره، عزّز رين الذي حقق فوزه الأول بعد 6 مباريات انتهت 5 منها بالخسارة، رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

