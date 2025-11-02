ليل ينقض على المركز الرابع في الدوري الفرنسي

كان فريق ليل من أكبر المستفيدين في الجولة 11 من الدوري الفرنسي "ليج 1"، بعد تقدمه إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه أنجيه.

ليل تفوق على أنجيه بهدف دون رد، سجله البرتغالي فيليكس كوريا في الدقيقة 45+2.

وعزّز ليل رصيده الى 20 نقطة، فيما تجمّد رصيد أنجيه عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، فشل ستراسبورج في التقدم إلى المركز الثالث، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام رين 4-1.

وفرض إستيبان لوبول نفسه نجما للقاء بإحرازه ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 9 و48 و60، فيما أحرز ومحمد ميتي الهدف الثاني (ق 35) لرين، فيما سجّل السويدي سيباستيان ناناسي هدف ستراسبورج الوحيد (ق 77).

وبهذا أهدر ستراسبورج فرصة استغلال خسارة موناكو في الجولة ذاتها، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ليون (السابع).

بدوره، عزّز رين الذي حقق فوزه الأول بعد 6 مباريات انتهت 5 منها بالخسارة، رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

