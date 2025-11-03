واصل فريق أولمبيك ليون نزيف النقاط بالتعادل خارج أرضه أمام بريست بدون أهداف في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي "ليج 1"، مساء الأحد.

تأثر ليون بالنقص العددي في صفوفه منذ وقت مبكر بعد طرد لاعبه هانز هاتيبور بعد مرور 8 دقائق فقط.

وبهذا يتعادل أولمبيك ليون للجولة الثانية على التوالي، بعدما تعادل بشكل مفاجئ على ملعبه أمام باريس إف سي بنتيجة 3-3 في الجولة العاشرة.

وبذلك يتراجع ليون للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليل وموناكو، صاحبي المركزين الخامس والسادس.

أما بريست فتجاوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

