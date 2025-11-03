المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الدوري الفرنسي.. ليون يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع بريست

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:00 ص 03/11/2025
ليون

أولمبيك ليون

واصل فريق أولمبيك ليون نزيف النقاط بالتعادل خارج أرضه أمام بريست بدون أهداف في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي "ليج 1"، مساء الأحد.

تأثر ليون بالنقص العددي في صفوفه منذ وقت مبكر بعد طرد لاعبه هانز هاتيبور بعد مرور 8 دقائق فقط.

وبهذا يتعادل أولمبيك ليون للجولة الثانية على التوالي، بعدما تعادل بشكل مفاجئ على ملعبه أمام باريس إف سي بنتيجة 3-3 في الجولة العاشرة.

وبذلك يتراجع ليون للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليل وموناكو، صاحبي المركزين الخامس والسادس.

أما بريست فتجاوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

الدوري الفرنسي أولمبيك ليون ترتيب الدوري الفرنسي

