أسدل الستار، مساء الأحد، على منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الترتيب بختام الجولة 11 من الدوري الفرنسي، التي شهدت فوز حامل اللقب على نيس بهدف دون رد.

ويأتي أولمبيك مارسيليا في الصدارة بفارق هدفين خلف باريس سان جيرمان، متقدما بفارق الأهداف على لانس.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الفرنسي "ليج 1" 2025-2026 بعد انتهاء أول 11 جولة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026

باريس سان جيرمان - 24 نقطة

مارسيليا - 22 نقطة

لانس - 22 نقطة

ليل - 20 نقطة

موناكو - 20 نقطة

ليون - 20 نقطة

ستراسبورج - 19 نقطة

نيس - 17 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا