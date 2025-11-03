أشرف حكيمي: أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية

أكد اشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يحلم بالفوز بلقب الكرة الذهبية الأفريقية.

ويقام حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، يوم 19 نوفمبر الجاري، بمدينة مراكش المغربية.

وقال حكيمي في تصريحات لموقع ناديه: "لا أفكر في الأمر باستمرار، ولكن الآن قد أتيحت لي فرصة الفوز بها، أصبح حلمًا، لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا للفوز بالألقاب، الجماعية والفردية، والآن وقد أصبحتُ من بين اللاعبين المرشحين للفوز بها".

وأضاف: "أعتقد أنني من اللاعبين الذين يستحقونه بعد الموسم الذي قدمته، ويسعدني أن أكون من بين المرشحين. كما أن هذا يحفزني أكثر على مواصلة العمل الجاد، آمل أن أكون ضمن القائمة مرة أخرى العام المقبل".

وكان حكيمي قد حقق لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي الموسم الماضي مع نادي باريس سان جيرمان.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من بين الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة، وينافس أسماء قوية مثل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، والنيجيري الهداف فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.