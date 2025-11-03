المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيس هاجم اللاعبين أمام المدرب.. ماذا يحدث في نانت؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:59 م 03/11/2025
نانت

نانت يعاني هذا الموسم

يعيش نادي نانت أوقاتًا عصيبة هذا الموسم، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن الرئيس دخل إلى غرفة الملابس ليوبخ اللاعبين أمام المدرب الذي لم يتمكن من الدفاع عنهم.

ويضم نانت اللاعب المصري مصطفى محمد بين صفوفه منذ صيف 2022.

ماذا يحدث في نانت؟

يصارع نانت مجددًا إمكانية الهبوط من منافسات الدوري الفرنسي، إذ يحتل هذا الموسم المركز الخامس عشر.

ولعب نانت من أجل البقاء في منافسات الدوري الفرنسي خلال المواسم الـ6 الأخيرة، ربما باستثناء موسم 2021-2022 الذي حل فيه تاسعًا.

وعانى نانت في مباراته الأخيرة أمام ميتز، ليخسر (2-0) على أرضه في ملعب لا بوجوار ضد فريق ينافسه في مراكز الهبوط بالدوري الفرنسي.

رئيس نانت يهاجم اللاعبين في غرفة الملابس

بحسب صحيفة "أويست فرانس" الفرنسية، دخل فالديما كيتا، رئيس نانت، غرفة الملابس بين الشوطين أمام ميتز، لينفجر غضبًا في وجه اللاعبين.

وأوضحت أن رئيس نانت وبخ اللاعبين بشدة أمام المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي حصل على نصيبه أيضًا، كما زادت الصحيفة: "ليس من الصعب تخيل ما قاله كيتا الذي أقال بالفعل 20 مدربًا منذ 2007".

وقال كاسترو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام ميتز: "أنا المسؤول.. لن أقول هنا إذا كان ينقصني ضم لاعبين جدد، وإذا كان هناك شيء سأقوله في النادي وليس لوسائل الإعلام".

يشار إلى أن المهاجم المصري مصطفى محمد شارك في مباراة ميتز عند حدود الدقيقة 79 بدلًا من المغربي يوسف العربي الذي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل نانت.

واكتفى مصطفى محمد بإحراز هدفين في 10 مباريات خاضها مع نانت بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

مباراة نانت القادمة
نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد

