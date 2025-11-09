يعيش المنتخب المغربي حالة من الحذر والترقب، إزاء إصابة الظهير الأيمن أشرف حكيمي القوية، مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأصيب حكيمي خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني، مساء أمس الثلاثاء.

واحتضن ملعب "حديقة الأمراء" قمة باريس والبايرن، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أشرف حكيمي يرعب منتخب المغرب

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الفحص المبدئي لإصابة حكيمي، بفيد بغيابه عن الملاعب بين 3 إلى 5 أسابيع.

وتثير هذه المدة الشكوك حول جاهزية الظهير الأيمن مع أسود الأطلسي في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع حكيمي لمزيد من الفحوصات الطبية في عيادة النادي العاصمي، لحسم موقفه من البطولة التي تبدأ بعد 46 يومًا.

وقال لويس دياز: "من المؤسف أن لاعب باريس سان جيرمان (أشرف حكيمي)، اضطر إلى مغادرة أرض الملعب بسبب الإصابة".

وأضاف الجناح الكولومبي: "في البداية، لم أكن أعتقد أن الأمر خطير إلى هذا الحد بالطبع، ولكن حدث ما حدث".

واختتم نجم بايرن ميونخ: "الأهم بالنسبة لي هو ألا يطول غياب حكيم، أتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب".