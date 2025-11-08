الدوري الفرنسي.. رين يواصل صحوته بالفوز على باريس

واصل رين صحوته بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في الدوري الفرنسي "ليج 1"، بتغلبه على مضيفه باريس أف سي.

رين فاز على مضيفه باريس بهدف دون رد، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وفي وقت بدا أن التعادل سيكون سيّد الموقف بين الفريقين، سجل البديل بريل إمبولو في الدقيقة 81 هدف اللقاء الوحيد، بعد دقائق من دخوله بدلا من محمد قادر مييتيه.

وحقق رين فوزه الثاني تواليا بعدما كان سحق على أرضه ستراسبورج 4-1 في المرحلة الماضية، ليتقدم للمركز الثامن مؤتقا برصيد 18 نقطة.

كما يدين رين بفوزه إلى حارس مرماه الدولي بريس سامبا، بعدما فشل باريس في اختراق شباكه وذلك رغم قوته الهجومية حيث سجل 18 هدفا في 11 مباراة.

وتجمد رصيد باريس، الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى، عند 14 نقطة في المركز الـ11، بعدما تعرض لخسارته السادسة مقابل 4 انتصارات وتعادلين هذا الموسم.

