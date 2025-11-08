المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي.. رين يواصل صحوته بالفوز على باريس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:38 ص 08/11/2025
فريق رين

فريق رين

واصل رين صحوته بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في الدوري الفرنسي "ليج 1"، بتغلبه على مضيفه باريس أف سي.

رين فاز على مضيفه باريس بهدف دون رد، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وفي وقت بدا أن التعادل سيكون سيّد الموقف بين الفريقين، سجل البديل بريل إمبولو في الدقيقة 81 هدف اللقاء الوحيد، بعد دقائق من دخوله بدلا من محمد قادر مييتيه.

وحقق رين فوزه الثاني تواليا بعدما كان سحق على أرضه ستراسبورج 4-1 في المرحلة الماضية، ليتقدم للمركز الثامن مؤتقا برصيد 18 نقطة.

كما يدين رين بفوزه إلى حارس مرماه الدولي بريس سامبا، بعدما فشل باريس في اختراق شباكه وذلك رغم قوته الهجومية حيث سجل 18 هدفا في 11 مباراة.

وتجمد رصيد باريس، الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى، عند 14 نقطة في المركز الـ11، بعدما تعرض لخسارته السادسة مقابل 4 انتصارات وتعادلين هذا الموسم.

تعرف على ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

رين الدوري الفرنسي باريس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

