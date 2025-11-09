إنريكي: لست قلقًا بشأن الإصابات وسنؤكد جودتنا أمام ليون

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق بريس سان جيرمان الفرنسي، عن تأثره بسبب لعنة الإصابات، التي ضربت صفوف الفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مواجهة هامة وقوية ضد أولمبيك ليون، في الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

يحتضن ملعب "الأضواء" قمة باريس وليون، وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تصريحات إنريكي قبل مواجهة باريس وليون

قال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي: "أنا متحمس جدًا وأحب التحديات، وبصفتي مدربًا، إنها لحظة مميزة رغم غياب أشرف حكيمي ونونو مينديز".

وأضاف: "أعلم ان الأمر يكون صعبًا في بعض الأحيان، لكن أنا احاول أن اجد الجانب إيجابي دائمًا، نحن منفتحون على سوق الإنتقالات".

وواصل: "في تخطيطنا، نرى الجوانب الإيجابية والسلبية. اليوم لا نواجه أي مشاكل، هناك إصابات في جميع الفرق، نحن واثقون جدًا من فريقنا".

وتابع: "نحن متصدرين الدوري، ونحتل مركز جيد في دوري أبطال أوروبا، إنه وضع ممتاز. كانت هناك بعض الصعوبات في بداية الموسم، لكننا تجاوزناها".

وأكمل: "أستمتع بمتابعة ردود أفعال اللاعبين بعد مباراة مثل مباراة بايرن. أُحلل سلوكهم وتدريباتهم، غدًا، سيكون أمامنا فرصة لنرى أننا فريق قوي ضد ليون".

وأردف: "سيكون ديفيد بولي ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمواجهة ليون، لكن علينا التحلي بالهدوء مع اللاعبين الشباب".

ونوه بأنه: "من الصعب على المدربين الآخرين تحليل مراكز لاعبي فريقنا، إنه أمر إيجابي للغاية، نحن سعداء بهذا التنوع التكتيكي".

وأشار إنريكي: "في فريقٍ من الطراز الرفيع، هناك العديد من اللاعبين المهمين للغاية، لعب جونسالو راموس مؤخرًا مباراته رقم 100".

واختتم: "يمكن لكانج تحقيق ذلك أيضًا ضد ليون، إنها إحصائية رائعة، وتُظهر أيضًا أهميته، هو يعلم أنه قادر على التحسن، لكننا سعداء جدًا بالعمل معه".