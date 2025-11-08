تقرير: هايس ينتقد إدارة نيس بسبب وضع الفريق

أكدت تقارير أن الأجواء تزداد توترًا داخل أروقة نادي نيس الفرنسي، في ظل تذبذب المستوى المصاحب للفريق في كافة المسابقات، وظهر ذلك في توجيه المدرب فرانك هايس، أصابع الاتهام إلى المسؤولين.

وسقط فريق نيس في فخ الهزيمة أمام فرابيورج بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الأوروبي، رغم أن كتيبة فرانك هايس هي من بادرت بالتسجيل.

وغاب محمد عبد المنعم، لاعب نيس، عن الفريق خلال الموسم الحالي، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها وكانت على مستوى الركبة.

صراع بين مدرب نيس والإدارة

ووجه فرانك هايس، مدرب نيس، أصابع الاتهام إلى ضعف قوام الفريق، قائلًا: "لا نملك الإمكانيات لفعل شيء سوى إرسال الكرات".

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن التصريحات كانت بمثابة سهم موجّه نحو رئيس النادي فابريس بوكيت، والمدير الرياضي فلوريان موريس.

وأضافت الصحيفة أن هايس يرفض تحمل مسؤولية الوضع الحالي للفريق، رغم مشاركته في ضم بعض اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أنه يرى أن وضع الفريق ليس من صنعه وحده، وأن على بوكيت وموريس أن يتحمّلا نصيبهما من المسؤولية لتجنّب الأسوأ في الفترة المقبلة.