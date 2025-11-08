نجح أولمبيك مارسيليا في تحقيق فوز مهم على ضيفه بريست بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

مارسيليا يكتسح بريست بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

وافتتح مارسيليا التسجيل في الشوط الأول بهدفين متتاليين، سجلهما أنخيل جوميز وماسون جرينوود من ركلة جزاء في الدقيقتين 25 و33، ليضع الفريق في موقف مريح قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليضمن لمارسيليا فوزًا مستحقًا.

وبهذا الانتصار، اعتلى مارسيليا قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا برصيد 25 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

للاطلاع على ترتيب الدوري الفرنسي.. اضغط هنا