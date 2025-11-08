المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مارسيليا يعمق جراح بريست بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:27 م 08/11/2025
احتفال لاعبو مارسيليا مع جرينوود

أولمبيك مارسيليا

نجح أولمبيك مارسيليا في تحقيق فوز مهم على ضيفه بريست بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

مارسيليا يكتسح بريست بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

وافتتح مارسيليا التسجيل في الشوط الأول بهدفين متتاليين، سجلهما أنخيل جوميز وماسون جرينوود من ركلة جزاء في الدقيقتين 25 و33، ليضع الفريق في موقف مريح قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليضمن لمارسيليا فوزًا مستحقًا.

وبهذا الانتصار، اعتلى مارسيليا قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا برصيد 25 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

للاطلاع على ترتيب الدوري الفرنسي.. اضغط هنا

مباراة مارسيليا القادمة
مارسيليا الدوري الفرنسي بريست أوباميانج أنخيل جوميز أهداف مارسيليا ماسون جرينوود

