إنريكي: لا يوجد لدي أي مخاوف حول مسيرة فريقي.. ومنفتحون على ضم صفقات جديدة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:17 م 08/11/2025
إنريكي

لويس إنريكي

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن لا يشعر بالخوف من تراجع نتائج فريقه في الفترة الأخيرة.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام أولمبيك ليون، غدًا الأحد، على ملعب جروبامان ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نحن في صدارة الدوري ونحتل مركز جيد جداً في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "كانت هناك بعض الأمور المعقدة في بداية الموسم لكننا تجاوزناها، لا توجد أي مخاوف بالنسبة لي ولفريقي، أنا متفائل جداً".

وحول إصابة أشرف حكيمي ونونو مينديز، قال: "متحمس للغاية، لأنني أعشق التحديات وبصفتي مدرباً، إنها لحظة مميزة لكنها إيجابية للغاية".

وأتم أفضل مدرب في العالم حديثه، قائلًا: "نحن دائمًا منفتحون على تعاقدات جديدة ولكن لا داعي للاستعجال أو القلق، ننظر للإيجابيات والسلبيات، لا مشكلة حاليًا، هناك إصابات وهذا حال كل نادي ولدينا ثقة في لاعبي الفريق".

وكان باريس سان جيرمان، قد تعرض للخسارة في المباراة الأخيرة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي إنريكي

