المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لانس يقسو على موناكو بأربعة أهداف في الدوري الفرنسي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:21 ص 09/11/2025
لانس

لانس يكتسح موناكو

استعرض لانس قوته في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي بفوز ساحق على مضيفه موناكو بنتيجة 4-1، في مباراة أقيمت على ملعب لويس الثاني مساء السبت.

لانس يفرض سيطرته منذ البداية

افتتح إدوارد التسجيل لصالح لانس في الدقيقة 21 بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة جزاء موناكو، مسجلًا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من تعادل موناكو عبر ركلة جزاء نفذها لاعب الفريق رقم 9 في الدقيقة 37، عاد لانس سريعًا ليسجل هدف التقدم عن طريق سعيد في الدقيقة 40 بعد تمريرة من إدوارد، قبل أن يضيف أودول الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، مستفيدًا من تفوق فريقه العددي بعد طرد بالوجون لاعب موناكو.

تفوق عددي وحسم المباراة في الشوط الثاني

استغل لانس تفوقه العددي بشكل مثالي، ونجح سعيد في تسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه برأسية قوية في الدقيقة 60.

حاول موناكو العودة في المباراة، لكن الدفاع المنظم للاعبي لانس حال دون أي خطورة فعلية، بينما أضاع البديل فاتي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز لانس 4-1.

بهذا الفوز، ارتقى لانس مؤقتًا إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، في انتظار نتيجة مواجهة ليون وباريس سان جيرمان، بينما تراجع موناكو إلى المركز السادس ويجد نفسه تحت الضغط من ستراسبورج.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي.. اضغط هنا

موناكو لانس الدوري الفرنسي لانس ضد موناكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg