لانس يقسو على موناكو بأربعة أهداف في الدوري الفرنسي

استعرض لانس قوته في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي بفوز ساحق على مضيفه موناكو بنتيجة 4-1، في مباراة أقيمت على ملعب لويس الثاني مساء السبت.

لانس يفرض سيطرته منذ البداية

افتتح إدوارد التسجيل لصالح لانس في الدقيقة 21 بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة جزاء موناكو، مسجلًا هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من تعادل موناكو عبر ركلة جزاء نفذها لاعب الفريق رقم 9 في الدقيقة 37، عاد لانس سريعًا ليسجل هدف التقدم عن طريق سعيد في الدقيقة 40 بعد تمريرة من إدوارد، قبل أن يضيف أودول الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، مستفيدًا من تفوق فريقه العددي بعد طرد بالوجون لاعب موناكو.

تفوق عددي وحسم المباراة في الشوط الثاني

استغل لانس تفوقه العددي بشكل مثالي، ونجح سعيد في تسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه برأسية قوية في الدقيقة 60.

حاول موناكو العودة في المباراة، لكن الدفاع المنظم للاعبي لانس حال دون أي خطورة فعلية، بينما أضاع البديل فاتي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز لانس 4-1.

بهذا الفوز، ارتقى لانس مؤقتًا إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، في انتظار نتيجة مواجهة ليون وباريس سان جيرمان، بينما تراجع موناكو إلى المركز السادس ويجد نفسه تحت الضغط من ستراسبورج.

