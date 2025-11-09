المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز مارسيليا ولانس وتعادل نانت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:21 ص 09/11/2025
مباراة مارسيليا ولانس

مارسيليا ولانس على القمة

استكملت مساء السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، والتي شهدت مجموعة من النتائج المثيرة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز مارسيليا ولانس 

نجح أولمبيك مارسيليا في تحقيق فوز مهم على ضيفه بريست بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم.

وبهذا الانتصار، اعتلى مارسيليا صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 25 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة لوهافر ونانت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب أوسيان.

وبهذا التعادل، رفع لوهافر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد نانت إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، ليستمر كلا الفريقين في مناطق وسط الجدول.

أما في آخر مباريات الجولة، فقد حقق لانس فوزًا كبيرًا على مستضيفه موناكو بنتيجة 4-1 على ملعب لويس الثاني، ليصعد الفريق إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بالتساوي مع مارسيليا، بينما تجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز السادس.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 كاملًا، اضغط هنا.

مارسيليا موناكو نانت الدوري الفرنسي لانس بريست جدول ترتيب الدوري الفرنسي نتائج الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي 2025 2026

