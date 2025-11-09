المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جنون الـ+90.. باريس سان جيرمان يحبط عودة ليون بانتصار مثير (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:46 م 09/11/2025
ليون وباريس

مباراة ليون وباريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة أمام منافسه ليون (3-2)، في مباراة مثيرة انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

انتصار باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان تقدم في النتيجة عن طريق وارن زائير إيمري، في الدقيقة 26، لكن رد ليون كان سريعًا للغاية بعدها بـ4 دقائق عن طريق أفونسو موريرا.

لكن باريس سان جيرمان سرعان ما استعاد التقدم من جديد، عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة (2-1).

لكن ليون نجح في تعديل النتيجة مرة أخرى، هذه المرة بتوقيع إينسلي مايتلاند نيلز، وتحديدًا في الدقيقة 50 من المباراة.

المباراة شهدت طرد نيكولاس تاجيافيكو لاعب ليون في الدقيقة 90+3.

بعد الطرد جاء العقاب سريعًا من باريس سان جيرمان، حيث سجل جواو نيفيز هدف الفوز القاتل لفريق العاصمة، في الدقيقة 90+5.

انتصار باريس سان جيرمان القاتل، جعله يستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليون عند 20 نقطة بعد الخسارة، ليتواجد في المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، خلال منافسات الدوري الفرنسي، جاءت نتائجها كما يلي:

لوريان 1-1 تولوز.

ميتز 2-1 نيس.

أنجيه 2-0 أوكسير.

ستراسبورج 2-0 ليل.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان ليون الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان وليون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg