حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة أمام منافسه ليون (3-2)، في مباراة مثيرة انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

انتصار باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان تقدم في النتيجة عن طريق وارن زائير إيمري، في الدقيقة 26، لكن رد ليون كان سريعًا للغاية بعدها بـ4 دقائق عن طريق أفونسو موريرا.

لكن باريس سان جيرمان سرعان ما استعاد التقدم من جديد، عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة (2-1).

لكن ليون نجح في تعديل النتيجة مرة أخرى، هذه المرة بتوقيع إينسلي مايتلاند نيلز، وتحديدًا في الدقيقة 50 من المباراة.

المباراة شهدت طرد نيكولاس تاجيافيكو لاعب ليون في الدقيقة 90+3.

⚽️شاهد هدف ليون الثاني



من 1 إلى 10 ✍️



ما هو تقييمك لهذا الهدف؟#الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/aitGC7OztR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2025

بعد الطرد جاء العقاب سريعًا من باريس سان جيرمان، حيث سجل جواو نيفيز هدف الفوز القاتل لفريق العاصمة، في الدقيقة 90+5.

انتصار باريس سان جيرمان القاتل، جعله يستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليون عند 20 نقطة بعد الخسارة، ليتواجد في المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، خلال منافسات الدوري الفرنسي، جاءت نتائجها كما يلي:

لوريان 1-1 تولوز.

ميتز 2-1 نيس.

أنجيه 2-0 أوكسير.

ستراسبورج 2-0 ليل.