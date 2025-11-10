المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حضور قياسي غير مسبوق.. ليون يشكر جماهيره في بيان رسمي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:44 م 10/11/2025
ملعب ليون

ملعب جروباما

وجه نادي ليون الفرنسي الشكر لجماهيره في بيان رسمي، وذلك بعد تحقيق رقم قياسي في عدد الحضور الجماهيري على ملعب جروباما، خلال مباراة باريس سان جيرمان التي جمعت بينهما أمس الأحد.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الفرنسي.

ليون يشكر جماهيره

وحطم الحضور الجماهيري في ملعب جروباما الرقم القياسي لتواجد عدد المشجعين، خلال مباراة ليون أمام باريس سان جيرمان، إذ تواجد 58,257 متفرجًا في المدرجات.

وقال ليون في بيانه الرسمي: "شكرًا لكم أيها المشجعون والشركاء بفضلكم، حطمنا رقمًا قياسيًا في عدد المتفرجين لمباراة في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما".

وأضاف: "هتافاتكم وتشجيعكم دعمونا طوال المباراة، وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا جميعًا نأمل، فإننا نعلم أننا سنظل قادرين على الاعتماد عليكم طوال هذا الموسم".

ويحتفل نادي ليون يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه في مباراة الفريق أمام نانت.

وأوضح النادي أن أساطير فريق أولمبيك ليون، سيبدأون احتفالاتهم بمباراة في مركز التدريبات بملعب جروباما قبل احتفالية خاصة.

 

مباراة ليون القادمة
ليون باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg