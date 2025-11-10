وجه نادي ليون الفرنسي الشكر لجماهيره في بيان رسمي، وذلك بعد تحقيق رقم قياسي في عدد الحضور الجماهيري على ملعب جروباما، خلال مباراة باريس سان جيرمان التي جمعت بينهما أمس الأحد.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الفرنسي.

ليون يشكر جماهيره

وحطم الحضور الجماهيري في ملعب جروباما الرقم القياسي لتواجد عدد المشجعين، خلال مباراة ليون أمام باريس سان جيرمان، إذ تواجد 58,257 متفرجًا في المدرجات.

وقال ليون في بيانه الرسمي: "شكرًا لكم أيها المشجعون والشركاء بفضلكم، حطمنا رقمًا قياسيًا في عدد المتفرجين لمباراة في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما".

وأضاف: "هتافاتكم وتشجيعكم دعمونا طوال المباراة، وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا جميعًا نأمل، فإننا نعلم أننا سنظل قادرين على الاعتماد عليكم طوال هذا الموسم".

ويحتفل نادي ليون يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه في مباراة الفريق أمام نانت.

وأوضح النادي أن أساطير فريق أولمبيك ليون، سيبدأون احتفالاتهم بمباراة في مركز التدريبات بملعب جروباما قبل احتفالية خاصة.