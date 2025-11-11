المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميسي يصحح روايته عن تجربته في باريس: لم تكن جحيمًا.. لكنها لم تكن مريحة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:37 م 11/11/2025
ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل جديدة عن تجربته السابقة مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن فترة وجوده في العاصمة الفرنسية بين عامي 2021 و2023 لم تكن كما يتم تصويرها في الإعلام، لكنها أيضًا لم تكن سهلة بالنسبة له على المستوى الشخصي.

ميسي يروي الحقيقة عن أيامه في باريس

وفي مقابلة مع صحيفة سبورت الإسبانية، قال ميسي: "قد تبدو باريس جحيمًا، لكنها لم تكن كذلك، عندما قلت إنني لم أشعر بالراحة، قصدت أنني لم أكن مستمتعًا بما أحب (لعب كرة القدم كل يوم)، لم أشعر بالرضا في التدريبات أو المباريات، لكن في المقابل كانت لدينا تجربة عائلية جميلة، والمدينة مذهلة فعلًا".

وأضاف النجم الأرجنتيني، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات: "كانت تلك المرة الأولى التي نغادر فيها برشلونة، وكل شيء كان جديدًا بالنسبة لنا، وهذا ما جعل الأمور صعبة، لم أكن مصابًا أو متعبًا، لكن ببساطة لم أشعر بالراحة في حياتي اليومية".

ميسي يستعيد في ميامي راحته المفقودة

وتحدث ميسي أيضًا عن حياته الحالية في ميامي، بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، قائلًا: "هنا نشعر بالراحة. حياتنا في ميامي تشبه كثيرًا ما كنا نعيشه في كاستيلديفيلس، النادي قريب، ومدرسة الأطفال قريبة، وكل شيء في متناول اليد، نحن نعيش بعيدًا عن الزحام لأن حركة المرور في ميامي كابوسية، لكنها مدينة رائعة".

وكان ميسي قد فاز مع باريس سان جيرمان بلقبين في الدوري الفرنسي، لكنه واجه انتقادات جماهيرية في موسمه الأخير، قبل أن يقرر الرحيل إلى الولايات المتحدة في صيف 2023 لبدء فصل جديد من مسيرته مع إنتر ميامي.

للاطلاع على المزيد من تصريحات ليونيل ميسي.. اضغط هنا

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي الكرة الذهبية برشلونة إنتر ميامي الدوري الأمريكي

