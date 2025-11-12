المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بوتافوجو يعاقب ليون.. غلق الباب أمام الصفقات السهلة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:45 م 12/11/2025
أولمبيك ليون

انهيار التحالف بين ليون وبوتافوجو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يراقب عن كثب عدداً من لاعبي بوتافوجو البرازيلي، تمهيدًا لبحث إمكانية التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم التوتر المتزايد بين الناديين المنضويين تحت مظلة مجموعة "إيجلز".

وذكرت صحيفة جلوبو أن العلاقة بين ليون وبوتافوجو لم تعد كما كانت في عهد المالك الأمريكي جون تكستور، الذي غادر إدارة النادي الفرنسي مؤخرًا، تاركًا خلفه حالة من الجمود في التعاون بين الطرفين.

فمنذ تعيين ميشيل كانج مسؤولًا عن ليون، توقفت سياسة تبادل اللاعبين والتنسيق الفني بين الناديين.

ورغم ذلك، فإن ليون لا يزال مهتمًا ببعض عناصر بوتافوجو المميزة، في ظل بحثه عن تدعيم صفوفه بعد بداية متذبذبة في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز السابع بعد مرور 12 جولة، ويأمل في العودة للمنافسة على المقاعد الأوروبية بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي.

صراع مالي وقضية أمام القضاء

العلاقة بين الناديين تشهد توتراً ملحوظًا بعد أن طالب بوتافوجو نظيره الفرنسي بسداد مبلغ يقدر بـ45 مليون يورو، وهو ما رفضه ليون، ليتم تحويل الملف إلى القضاء.

ووفقًا لتقارير جلوبو، فإن النادي البرازيلي بات يتعامل مع ليون كنادٍ "مستقل تمامًا"، ولن يمنحه بعد الآن أي امتيازات في التفاوض أو الأسعار، كما كان الحال سابقًا.

من جانبه، يواجه ليون صعوبات مالية تقيد حركته في سوق الانتقالات، مما قد يدفعه للبحث عن صفقات إعارة أو لاعبين بتكلفة منخفضة.

وتأتي الأنباء في ظل حديث الصحف الفرنسية عن إمكانية ضم المهاجم البرازيلي الشاب إندريك (19 عامًا) من ريال مدريد على سبيل الإعارة دون خيار الشراء، في خطوة تهدف لتعزيز خط الهجوم استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

نهاية "العصر الذهبي" للعلاقة بين ليون وبوتافوجو

بعد سنوات من التعاون الوثيق في إطار مجموعة «إيجلز»، يبدو أن حقبة الامتيازات المتبادلة بين ليون وبوتافوجو قد انتهت.

فالنادي البرازيلي، الذي يدرك الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الفرنسي، لم يعد مستعدًا لتقديم تسهيلات أو خفض في أسعار لاعبيه، معتبرًا أن ليون بات "نادٍ كبقية الأندية" في سوق الانتقالات.

ورغم كل ذلك، تؤكد الصحافة البرازيلية أن إدارة ليون لا تزال تتابع لاعبي بوتافوجو عن قرب، سعيًا لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من أمريكا الجنوبية، في وقت يسعى فيه النادي الفرنسي للعودة إلى الواجهة المحلية والأوروبية.

مباراة ليون القادمة
ليون الدوري الفرنسي الدوري البرازيلي ريال مدريد بوتافوجو إندريك سوق الانتقالات جون تكستور ميشيل كانج

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

