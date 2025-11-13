بين كبار أوروبا.. باريس سان جيرمان يبحث عن بديل لحكيمي

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي البحث عن بدائل لتعويض إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي، بعد أن أصبح التعاقد مع ظهير أيمن أمرًا ضروريًا للفريق.

إصابة حكيمي تدفع باريس لشراء ظهير جديد

وكان النادي الباريسي قد طرح هذا الأمر سابقًا صيف العام الماضي استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025، لكنه لم يبرم أي صفقة لضم ظهير إضافي يمكن أن يكون بديلاً أو منافسًا لحكيمي.

ومع تراجع إمكانية الاعتماد على خيارات داخلية مثل وارن زائير-إيمري، عاد باريس إلى السوق مجددًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وكشفت صحيفة "سيمانا" بالتعاون مع الصحفي جوليان كابيرا، المتعاون مع شبكة ESPN، أن باريس سان جيرمان من بين الأندية التي تراقب المدافع الكولومبي دانييل مونوز، الذي يمتد عقده مع ناديه الحالي حتى يونيو 2028.

ويعد مونوز لاعبًا متعدد الاستخدامات، ما يجعله هدفًا أيضًا لأندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة.

وأفاد التقرير بوجود اتصالات غير رسمية بين وكلاء اللاعب وبعض الأندية الأوروبية، في انتظار الخطوات الرسمية المحتملة.