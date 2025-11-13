المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين كبار أوروبا.. باريس سان جيرمان يبحث عن بديل لحكيمي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:17 م 13/11/2025
حكيمي

باريس يسعى لتدعيم الجهة اليمنى

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي البحث عن بدائل لتعويض إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي، بعد أن أصبح التعاقد مع ظهير أيمن أمرًا ضروريًا للفريق.

إصابة حكيمي تدفع باريس لشراء ظهير جديد

وكان النادي الباريسي قد طرح هذا الأمر سابقًا صيف العام الماضي استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025، لكنه لم يبرم أي صفقة لضم ظهير إضافي يمكن أن يكون بديلاً أو منافسًا لحكيمي.

ومع تراجع إمكانية الاعتماد على خيارات داخلية مثل وارن زائير-إيمري، عاد باريس إلى السوق مجددًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وكشفت صحيفة "سيمانا" بالتعاون مع الصحفي جوليان كابيرا، المتعاون مع شبكة ESPN، أن باريس سان جيرمان من بين الأندية التي تراقب المدافع الكولومبي دانييل مونوز، الذي يمتد عقده مع ناديه الحالي حتى يونيو 2028.

ويعد مونوز لاعبًا متعدد الاستخدامات، ما يجعله هدفًا أيضًا لأندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة.

وأفاد التقرير بوجود اتصالات غير رسمية بين وكلاء اللاعب وبعض الأندية الأوروبية، في انتظار الخطوات الرسمية المحتملة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي، اضغط هنا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
برشلونة تشيلسي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أشرف حكيمي دانييل مونوز كأس الأمم الإفريقية 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg