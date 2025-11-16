المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جرينوود يحصل على جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الفرنسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:40 م 16/11/2025
ماسون جرينوود

جرينوود

نال ماسون جرينوود، لاعب مارسيليا، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر أكتوبر الماضي.

وتفوق جرينوود، على خواكين بانيتشيلي لاعب ستراسبورج،  وسفيان ديوب لاعب نادي نيس.

وخلال شهر أكتوبر سجل جرينوود 4 أهداف مع مارسيليا في مرمرى لوهافر بالدوري الفرنسي.

ويواصل جرينوود تألقه اللافت مع مارسيليا، على الرغم من بداية الموسم الصعبة، إلا أنه استطاع أن يعود من جديد.

وخلال الموسم الجاري شارك جرينوود في 15 مباراة مع مارسيليا في مختلف البطولات والمسابقات وسجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانضم جرينوود إلى مارسيليا مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد.

وحصل جرينوود على جائزة هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي مع مارسيليا بعدما سجل 21 هدفًا.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان متصدر الترتيب.

مباراة مارسيليا القادمة
مارسيليا الدوري الفرنسي جرينوود

