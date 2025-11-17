المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: مبابي يطالب باريس سان جيرمان بـ 240 مليون يورو كتعويض

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:45 م 17/11/2025
مبابي والخليفي

مبابي والخليفي

يستمر النزاع القانوني الدائر بين نادي باريس وكيليان مبابي، لاعب الفريق السابق، ونادي ريال مدريد الحالي.

ورحل مبابي في صيف 2024، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

وطالب كيليان مبابي بالحصول على 55 مليون يورو من نادي باريس سان جيرمان، باقي قيمة عقده ومكافآت متعلقة بالأداء ومقدم تعاقد عن عقده الأخير مع النادي.

ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن عائلة مبابي قررت الإدلاء ببيان قوي في جلسة الاستماع.

وأقيمت جلسة استماع اليوم الاثنين، أمام محكمة العمل، للفصل في النزاع القائم بين مبابي وباريس سان جيرمان.

وزعمت الصحيفة أن مبابي سيطالب باريس سان جيرمان بتعويض قدره 240 مليون يورو، حيث إن هذا المبلغ سيكون تعويضات وفوائد عن الخسائر التي تكبدها بعد رحيله في صيف 2024.

وذكرت الصحيفة، أن مبابي لم يحضر جلسة الاستماع اليوم، أما باريس سان جيرمان، فيعتزم أيضًا الحصول على تعويض مالي كبير.

بينما يطالب نادي باريس سان جيرمان، بالحصول على 180 مليون يورو، وهو قيمة التعاقد مع مبابي عندما كان لاعبًا في موناكو.

وكشف محامو باريس سان جيرمان، عن إهدار مبابي ملبغ مالي ضخم على النادي، عندما تلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو.

