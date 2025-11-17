المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مطالبات تتجاوز 260 مليون يورو.. تفاصيل النزاع المالي بين مبابي وباريس سان جيرمان

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:34 م 17/11/2025
مبابي

مبابي

تُعقد جلسة بين محامي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني ومحامي باريس سان جيرمان في مجلس الـ"Prud'hommes" وهو ما يُعرف في إسبانيا بالمحكمة الاجتماعية.

وتُعد هذه الجهة القضائية المرحلة النهائية لحل النزاع بين الطرفين بشأن مبلغ 55 مليون يورو الذي طالب به اللاعب في البداية من ناديه السابق بسبب عدم دفع جزء من راتبه ومكافآته عن السنة الأخيرة من عقده.

ومع ذلك، فقد قدّم الطرفان بالفعل حججهما الرئيسية، وكل منهما يطالب بتعويضات تصل إلى ملايين اليوروهات.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي يطالب بأكثر من 260 مليون يورو من باريس سان جيرمان، ويتضمن ذلك 6.25 مليون يورو كتعويض عن تحويل عقوده المؤقتة إلى عقود دائمة، وهي إحدى القضايا التي يخوض فيها محامو اللاعب معركتهم أمام هذه المحكمة، إدراكاً منهم أن هذا التحويل سيمنحه حماية قانونية أقوى بكثير ويؤدي إلى حصوله على تعويض أكبر.

وتُعقد الجلسة اليوم، لكن من غير المتوقع صدور الحكم قبل عدة أشهر.

مبابي الذي لم يحضر الجلسة، يطالب بتعويض إضافي قدره 13.65 مليون يورو عن عدم الإشعار، و25.7 مليون يورو كتعويض قانوني عن إنهاء الخدمة، و44.6 مليون يورو عن الفصل التعسفي، و40.4 مليون يورو كمكافأة توقيع (تشمل إجازات)، و19 مليون يورو كأجور مستحقة ومقابل إجازات عن أشهر أبريل إلى يونيو 2024، و1.65 مليون يورو كمكافأة أخلاقية، و37.5 مليون يورو عن العمل غير المصرح به، و37.5 مليون يورو عن المضايقات في مكان العمل، و18.75 مليون يورو بسبب خرق عقد العمل، وأخيراً 18.75 مليون يورو عن خرق التزامات السلامة.

من جهته، اتخذ باريس سان جيرمان موقفاً هجومياً أيضاً، إذ يطالب عبر محاميه بمبلغ 60 مليون يورو كتعويضات، إضافةً إلى 180 مليون يورو (قيمة انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان) استناداً إلى المفهوم القانوني الفرنسي "perte de chance" أي خسارة فرصة، وذلك لأنه غادر النادي مجاناً.

وبدأت القضية بينما كان مبابي قد انتقل بالفعل إلى ريال مدريد. ويعتقد اللاعب أن باريس سان جيرمان قرر من طرفٍ واحد عدم دفع بقية مستحقاته عن السنة الأخيرة من عقده، والتي تبلغ حوالي 55 مليون يورو، لكن النادي الباريسي يتمسّك بما قاله اللاعب سابقاً بأنه لن يرحل بطريقة تُلحق ضرراً مالياً بالنادي، وبأنه وافق على التنازل عن ذلك المبلغ.

ويُقال إن هذا الاتفاق غير المكتوب تم التوصل إليه بعد اجتماع جمع اللاعب والرئيس ولويس كامبوس قبل الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وذلك مقابل عودة اللاعب إلى تدريبات لويس إنريكي.

وكان النادي، بعد أن أرسل اللاعب رسالة في عام 2023 يُعلن فيها عدم رغبته في تجديد عقده، قد قام بعزله عن الفريق، ولم يشارك في جولة اليابان.

ريال مدريد
ريال مدريد
ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الإسباني كيليان مبابي

