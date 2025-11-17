المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"قدمنا أدلة تثبت سوء نيته".. بيان رسمي من باريس سان جيرمان حول قضية مبابي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:20 م 17/11/2025
كيليان مبابي

كيليان مبابي

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا رسميا مساء اليوم الإثنين، حول القضية القضائية بين النادي واللاعب السابق للفريق كيليان مبابي.

ويطالب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان تعويض مالي يصل إلى 260 مليون يورو عن الضرر الذي لحق به قبل الانتقال إلى ريال مدريد. طالع التفاصيل.

وأكد النادي الباريسي في بيانه الرسمي، أنه قدم أدلة في المحكمة تُثبت سوء نية اللاعب بإخفاء قراره بعدم تمديد عقده لما يقارب أحد عشر شهرًا.

وجاء نص بيان نادي باريس سان جيرمان كالتالي:

يود النادي التأكيد على أنه بذل قصارى جهده لأكثر من عام، للتوصل إلى حل ودي يسمح لجميع الأطراف بالمضي قدمًا، بما يتماشى مع علاقة التعاون والثقة التي ينبغي أن تكون بين النادي ولاعبه، كما شجعت العديد من الجهات المعنية بهذا النزاع على التوصل إلى تسوية ودية، وهو ما سعى إليه النادي دائمًا بحسن نية.

ورغم هذه الجهود المتكررة، دأب السيد مبابي على مهاجمة النادي في كل فرصة، بما في ذلك من خلال الإجراءات التي بدأت اليوم، وهو وضع مؤسف للاعب نفسه، وكذلك لكرة القدم الفرنسية ككل.

أمام المحكمة، قدّم النادي أدلةً تُثبت سوء نية اللاعب بإخفاء قراره بعدم تمديد عقده لما يقارب أحد عشر شهرًا، بين يوليو 2022 ويونيو 2023، مما حرم النادي من أي فرصة لترتيب انتقال.

ثم طعن اللاعب في اتفاقٍ تم التوصل إليه مع النادي في أغسطس 2023، والذي نصّ على تخفيض راتبه في حال قرر المغادرة في صفقة انتقال حر، وذلك حفاظًا على الاستقرار المالي للنادي بعد هذا الاستثمار الاستثنائي.

ويواصل باريس سان جيرمان دفاعه الحثيث عن حقوقه، ويرتكز هذا في جوهره على حسن النية والصدق والتمسك بالقيم واحترام المؤسسة الباريسية وجماهيرها.

وفي الوقت نفسه، يواصل باريس سان جيرمان زخمه الذي بدأه هذا الموسم الأكثر نجاحًا في تاريخه، قائمًا على التضامن والعمل الجاد وروح الفريق الواحد، وأولوية النادي على أي فرد.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مبابي

