صفقة بيع فاتي من برشلونة لموناكو مهددة بالفشل

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تهديد يحيط بصفقة بيع أنسو فاتي من برشلونة إلى موناكو.

فاتي صاحب الـ23 عاما انضم إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، بعد ابتعاده عن حسابات برشلونة الذي يرتبط معه بعقد حتى 2028.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أداء الجناح الشاب انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبا على عدد دقائق لعبه.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يُشعر برشلونة بالخطر، إذ يثير الشكوك حول إمكانية تفعيل موناكو لبند الشراء، الذي تبلغ قيمته 11 مليون يورو.

وسيعمل البارسا على إعادة تقييم وضع فاتي في الأسابيع المقبلة، وإذا لم يكن هناك أي تغيير، قد يعمل على نقله لناد آخر في الميركاتو الشتوي.

وشارك فاتي في 11 مباراة مع موناكو هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف.