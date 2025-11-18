المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقة بيع فاتي من برشلونة لموناكو مهددة بالفشل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:24 م 18/11/2025
أنسو فاتي لاعب برشلونة

أنسو فاتي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تهديد يحيط بصفقة بيع أنسو فاتي من برشلونة إلى موناكو.

فاتي صاحب الـ23 عاما انضم إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، بعد ابتعاده عن حسابات برشلونة الذي يرتبط معه بعقد حتى 2028.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أداء الجناح الشاب انخفض بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبا على عدد دقائق لعبه.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يُشعر برشلونة بالخطر، إذ يثير الشكوك حول إمكانية تفعيل موناكو لبند الشراء، الذي تبلغ قيمته 11 مليون يورو.

وسيعمل البارسا على إعادة تقييم وضع فاتي في الأسابيع المقبلة، وإذا لم يكن هناك أي تغيير، قد يعمل على نقله لناد آخر في الميركاتو الشتوي.

وشارك فاتي في 11 مباراة مع موناكو هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف.

برشلونة موناكو أنسو فاتي

