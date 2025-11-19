المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اكتساح محلي ونجاح قاري.. ماذا قدم أشرف حكيمي ليفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:04 م 19/11/2025
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب

قدم النجم المغربي أشرف حكيمي موسمًا استثنائيا، حصد فيه الأخضر واليابس، مع ناديه باريس سان جيرمان، بالإضافة لما قدمه مع كتيبة أسود الأطلس على الصعيد القاري، ليتوج مجهوداته بحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

أرقام أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

شارك حكيمي في 55 مباراة خلال الموسم الماضي، مع ناديه باريس سان جيرمان، قدم خلالها مساهمات حاسمة في مشوار الفريق للتتويج بالألقاب، أبرزها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل حكيمي 11 هدفًا في مختلف المسابقات مع ناديه الفرنسي، بالإضافة لصناعة 16 هدفًا آخر لزملائه، ليتفوق على منافسيه: محمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

وحصد حكيمي الثلاثية المحلية مع باريس، بفوزه بالدوري الفرنسي، كأس فرنسا والسوبر الفرنسي، قبل أن يكمل سلسلة نجاحاته بحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ نادي العاصمة الفرنسية.

واستهل النجم المغربي الموسم الحالي بشكل رائع، بوصوله لنهائي مونديال الأندية الذي خسره أمام تشيلسي، قبل أن يعوض هزيمته بتتويج آخر، بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام.

وعلى الصعيد الدولي، كان حكيمي عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب وليد الركراكي، الذي قاد منتخب المغرب للصعود لنهائيات كأس العالم 2026.

وقدم الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عامًا، ثلاث تمريرات حاسمة خلال مرحلة التصفيات، وارتدى شارة القيادة في عدة مواجهات.

وفاز حكيمي بالجائزة لأول مرة عبر مسيرته الاحترافية، بعدما احتل الوصافة في النسختين الماضيتين.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا

