تقارير: بايرن ميونخ يستفسر عن إمكانية ضم مدافع نانت

أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني، اهتمامًا بـ تايليل تاتي مدافع نادي نانت الفرنسي، لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وجذب تايليل تاتي الأنظار منذ بداية الموسم الجاري، في أولى مواسمه مع نادي نانت؛ بسبب تألقه اللافت.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن نادي بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع تاتي من نادي نانت.

وأوضح التقرير، أن نادي نانت طلب الحصول على 50 مليون يورو، مقابل التخلي عن اللاعب الشاب.

ويرغب نادي بايرن ميونخ، تأمين موقفه بضم مدافع جديد؛ بسبب احتمالية رحيل دايوت أوباميكانو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية، قد ذكرت في وقت سابق عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ تاتي، ليكون بديلًا لوليان باتشو.

كما أن المدافع الشاب لفت أنظار نادي برشلونة أيضًا، بعد ظهوره المميز مع نانت هذا الموسم.

وشارك صاحب الـ18 عامًا في 11 مباراة رفقة نانت في مختلف البطولات والمسابقات هذا الموسم.