بعد غياب طويل.. بوجبا قد يعود في مباراة موناكو ورين

يبدو المخضرم بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، قريبا من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، في المباراة المرتقبة لفريقه ضد رين.

موناكو يستعد لمواجهة رين في الجولة 13 من الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل.

وكان بوجبا قد غاب عن الملاعب لعامين ونصف تقريبا، بسبب الإيقاف لانتهاك قواعد المنشطات، ثم إصابته بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ انضمامه إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يلعب بوجبا أي مباراة رسمية مع الفريق بسبب إصابته وانتكاسه أكثر من مرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بوجبا بات جاهزا أخيرا، ومن غير المستبعد أن يلعب ضد رين.

وبطبيعة الحال، إذا قرر البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، المدرب الجديد لفريق الإمارة، استدعاء بوجبا، فقد يشارك اللاعب لبضع دقائق فقط، ومن المستبعد مشاركته أساسيا.

وكان بوكونيولي قد سلط الضوء في وقت سابق على أهمية بوجبا كقائد داخل غرفة الملابس، بقوله: "يجب على اللاعبين ذوي الخبرة توجيه اللاعبين الأصغر سنا، إذا استُخدم بول بفعالية، فستستفيد المجموعة بأكملها".