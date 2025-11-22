شرط مثير من باريس سان جيرمان للتجديد مع ديمبلي

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمكافأة الجناح الدولي عثمان ديمبلي، بتوقيع عقد جديد، عقب تألقه اللافت، حيث عُقدت المفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

ولم يتوصل الجناح الفرنسي إلى اتفاق حاسم مع الإدارة الباريسية، بسبب الارتفاع المرتقب في راتب اللاعب، نتيجة فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

باريس سان جيرمان يكافئ ديمبلي

وأكدت شبكة "le10sport" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان سيحاول تلبية مطالب اللاعب المالية، لكن دون الوصول إلى المكاسب التي حصل عليها المهاجم السابق، كيليان مبابي.

وبدأ باريس سان جيرمان مفاوضاته مع عثمان ديمبيلي لتمديد عقده، لما بعد يونيو 2028، بعد قيادة اللاعب فريقه لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.

ويتقاضى الجناح الأيمن المهاجم مع باريس سان جيرمان 16.9 مليون يورو في الموسم الواحد، بينما كان مبابي يتقاضى ما يقارب الـ50 مليون يورو سنويًا.

وشهد الموسم الحالي مشاركة الجناح الدولي الفرنسي في 10 مباريات بجميع البطولات، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

موعد عودة ديمبلي من الإصابة

أفادت تقارير فرنسية، بأنه من المتوقع أن يكون عثمان ديمبلي ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام هوتسبير، يوم الأربعاء 26 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 27 نقطة، ويخوض رجال المدرب لويس إنريكي المباراة القادمة ضد لوفاهر، يوم السبت، في الدوري المحلي.