وكيله: لا نستبعد عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد.

ورحل أشرف حكيمي عن صفوف ريال مدريد، في موسم 2020 صوب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقال كامانو في مقابلة مع سبورت ميدياست في إيطاليا: "أشرف يركز تمامًا على تعافيه من الإصابة وعودته إلى الملاعب، إنه سعيد في باريس، حيث يرتبط بعقد حتى عام ٢٠٢٩".

وأضاف: "ولكن في كرة القدم، لا شيء مستحيل، وريال مدريد هو بيته، حيث بدأ مسيرته في صفوف الشباب".

وأتم: "لذا، الباب مفتوح، وخاصةً للعودة إلى مدريد، حيث يراقبونه عن كثب منذ رحيله".

وكان أشرف حكيمي قد جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، لمدة موسمين آخرين.

وتوج أشرف حكيمي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا يوم الأربعاء الماضي، متفوقًا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويعاني أشرف حكيمي من إصابة بتمزق في الأربطة بين عظام الساق، يغيب على إثرها لمدة 8 أسابيع.

وتحوم الشكوك حول فرص أشرف حكيمي في المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المغرب في الشهر المقبل.