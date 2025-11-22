يقترب الفرنسي المخضرم بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، في المباراة المرتقبة لفريقه ضد رين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

موناكو يستعد لمواجهة رين في الجولة 13 من الدوري الفرنسي 2025-2026، غدًا السبت، على ملعب "ملعب راوزهون".

بوجبا ضمن قائمة موناكو

وقرر البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لفريق موناكو، استدعاء بوجبا للقائمة التي ستواجه رين، حيث يتوقع مشاركة اللاعب لبضع دقائق فقط.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي، توقيع بوجبا (32 عامًا) عقدًا مع موناكو، لكنه احتاج وقتًا طويلاً، من أجل استعادة لياقته البدنية والتعامل مع بعض المشاكل الجسدية بشكل كامل.

وأصبح بوجبا جاهزًا لخوض المباريات، وبعد مشاركته في الجلسة التدريبية الأخيرة، اليوم الجمعة، قرر سيباستيان بوكونيولي استدعاء نجم خط الوسط إلى قائمة فريق الإمارة التي ستلعب ضد رين.

وكان بوجبا قد غاب عن الملاعب لعامين ونصف تقريبا، بسبب الإيقاف لانتهاك قواعد المنشطات، ثم إصابته بعد انتهاء الإيقاف.

وتحدث مدرب موناكو عن جاهزية بوجبا بالقول: "لقد خاض سلسلة من الحصص التدريبية، وكانت هناك ردود فعل إيجابية".

وأضاف: "أتيحت لنا فرصة أكبر خلال فترة التوقف الدولي للعمل على جوانب تكتيكية مختلفة ومواقف خاصة بالمباريات، وقد شارك في ذلك، وهذه مؤشرات جيدة".

وتابع: "بوجبا لديه الإمكانات التي تتيح له التأقلم مع ما نريده في خط الوسط، لم يفقد رؤيته ولا تقنيته".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نرى ذلك في سياق المباراة، لكن هذا ينطبق على أي لاعب يعود من الإصابة".